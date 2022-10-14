Окупанти завдали ракетні та авіаційні удари по Харківщині (відео)

14.10.2022 18:26 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 14 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом поточної доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків.

Для своїх злочинів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

Загалом, за поточну добу, окупанти завдали три ракетні та десять авіаційних ударів, здійснили до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка;

Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала тринадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника.

Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та три склади боєприпасів.