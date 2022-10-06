06.10.2022 12:57 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 6 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 6 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 легкових авто;

«Угринів» - 10 легкових авто;

«Рава-Руська» - 20 легкових авто;

«Краківець» - 50 легкових авто;

«Шегині» - 40 легкових авто;

«Смільниця» - 15 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто, 8 автобусів.

Румунія:

«Порубне» - 60 легкових авто.