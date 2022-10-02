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02.10.2022  21:45   Віталій Хінєвіч

Україна запускає нові проєкти з Google

Посадовці обговорили з директором Google Україна поточну співпрацю та майбутні проєкти.

Україна запускає нові проєкти з Google
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що на черговій робочій зустрічі Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступниця міністра Анастасія Бондар обговорили з директором Google Україна зі взаємодії з державними органами влади Олегом Якимчуком поточну співпрацю та майбутні проєкти.
 
«У рамках співпраці з Google працюємо над реалізацією проєктів з розвитку культури, зокрема «Автентичної України». Запланували нові проєкти та розширення поточних з представлення культури України на світовій діджитал платформі. Деталі вже зовсім скоро!», – повідомив Олександр Ткаченко.
 
Також наголошується, що у рамках міжінституційної співпраці Google Україна та Міністерство культури та інформаційної політики домовилися про створення на платформі Google Arts & Culture розділу, присвяченого українській культурній спадщині.
 
Раніше було представлено створений спільно з компанією Google онлайн-ресурс «Автентична Україна», який відображає об’єкти з Національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Сайт також дозволяє здійснити віртуальні тури українськими оперними театрами, дерев’яними церквами та музеями під відкритим небом.
 
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Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  google
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