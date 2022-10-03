03.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 жовтня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.



Вдень хмарно, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +10°...+13°C (відчувається як +12°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.



Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 52%. Температура повітря +13°...+11°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Народні прикмети

День, як правило, бував вітряний, і за вітром визначали погоду: якщо північний – близько холоднеча; південний – до тепла; західний – до скорих дощів, а східний – до ясної погоди.