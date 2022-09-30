30.09.2022 13:30 Рита Парфенова

На кордоні Харкова утворилася нова лінія фронту

На лінії державного кордону України тривають постійні бойові зіткнення.

Там затвердилась нова лінія фронту, повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, російські окупанти б’ють з артилерії та мінометів по територіям Проходівського, Токарівського, Козачолопанського округів.



За останні три доби загиблих або поранених від обстрілів, на щастя, зафіксовано не було.

Нагадаємо, на Харківщині найбільше від ворожих обстрілів потерпає м. Куп'янськ та Куп'янський район.