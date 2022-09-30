На кордоні Харкова утворилася нова лінія фронту

На лінії державного кордону України тривають постійні бойові зіткнення.
Там затвердилась нова лінія фронту, повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
За його словами, російські окупанти б’ють з артилерії та мінометів по територіям Проходівського, Токарівського, Козачолопанського округів.
За останні три доби загиблих або поранених від обстрілів, на щастя, зафіксовано не було.
Нагадаємо, на Харківщині найбільше від ворожих обстрілів потерпає м. Куп'янськ та Куп'янський район.
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Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, після обіду - дощ із грозою, ближче до вечора - сильний дощ.
У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.
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