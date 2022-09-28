28.09.2022 19:59 Дмитро Колонєй

На Харківщині залишається загроза авіаційних та ракетних ударів (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 28 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За поточну добу окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснили понад 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;

У російській федерації та тимчасово окупованих росією частинах областей України тривають заходи так званої “часткової” мобілізації. У віддалених населених пунктах російської федерації мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

Неготовність реалізації заходів мобілізації відзначено на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби уразила два опорних пункти противника.

Ракетні війська і артилерія уразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор.