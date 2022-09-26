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26.09.2022  21:38   Дмитро Колонєй

"Люди кончаются", - окупант розповів про становище армії РФ (відео)

Воєнна розвідка перехопила розмови загарбника.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, воєнна розвідка перехопила розмови окупанта з матірю, в яких він намагається переконати свою матір у тому, що окупанти воюють з українцями, а не з найманцями,  про референдуми на тимчасово окупованих територіях України, еокупацію Херсонської області України, укази про мобілізацію, ставлення окупанта до людей на тимчасово окупованих територіях України.

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехват, украина
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