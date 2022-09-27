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27.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 вересня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.

дождь зонт на земле

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +14°...+13°C (відчувається як +14C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря +13°...+13°C (відчувається як +14°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Народні прикмети

На сході місяць окреслює червоне коло, що швидко пропадає - погода буде ясна і суха.

Якщо 27 вересня дме північний вітер, то літо буде теплим.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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