Прогноз погоди у Харкові на 27 вересня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +14°...+13°C (відчувається як +14C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря +13°...+13°C (відчувається як +14°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
На сході місяць окреслює червоне коло, що швидко пропадає - погода буде ясна і суха.
Якщо 27 вересня дме північний вітер, то літо буде теплим.
Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.
День туризму відзначають як працівники турагентств, так і всі, хто хоч раз відчув себе мандрівником.
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