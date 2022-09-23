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23.09.2022  16:26   Дмитро Колонєй

Під Харковом екс-правоохоронець перейшов на бік ворога (фото)

Повідомлено про підозру чоловіку у зраді під Харковом.

Перейшов на бік ворога екс-правоохоронець у Вівчанську. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Вовчанськ колишній поліцейський пішов на співпрацю з російськими військовими. Він особисто взяв участь у створенні незаконного правоохоронного органу окупантів — так званого «відділу поліції», де обійняв посаду чергового.
 
Згодом підозрюваний отримав підвищення від представників країни-агресором, які та призначили його «начальником штабу» у псевдополіції. І тут зрадник сумлінно виконував вказівки окупантів: щодобово складав звіти про виконану роботу. 
 
Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, волчанск, харьков
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