Харків на ранок 19 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

За добу з 18 по 19 вересня у Харкові та області пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 вересня.
Загалом за добу з 18 по 19 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:
Піротехніки ДСНС ліквідували 720 ворожих боєприпасів та вибухівок.
Нагадаємо, за добу з 17 по 18 вересня найбільше від ворожих атак постраждав Чугуївський район Харківської області, де сталося 4 пожежі.
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