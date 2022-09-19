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19.09.2022  08:16   Рита Парфенова

Харків на ранок 19 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

За добу з 18 по 19 вересня у Харкові та області пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 вересня.

Загалом за добу з 18 по 19 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

  • 7 – на ліквідацію пожеж,
  • 1 – на аварійно-рятувальні роботи,
  • 9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
  • 5 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 720 ворожих боєприпасів та вибухівок.

Нагадаємо, за добу з 17 по 18 вересня найбільше від ворожих атак постраждав Чугуївський район Харківської області, де сталося 4 пожежі.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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