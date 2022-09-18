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18.09.2022  17:01   Дмитро Колонєй

Окупанти деморалізовані та обговорюють втрати на Харківщині

Про настрої серед загарбників після розгрому на Харківщині інформує ГУР МО України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування. Один з батальйонів так званого «Союзу добровольців Донбасу» зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в ростові-на-дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже «Союз добровольців Донбасу» був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.
 
Також назріває конфліктна ситуація між представниками ЗС РФ та «мобілізованими з території «ЛДНР». Оскільки при відступі росіяни кидали «мобілізованих» на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.
 
Серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, які понесли зс рф в ході втечі. Зокрема про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки «Т-72Б3М», «Т-80БВМ», «Т-80УЕ», «БМП-2», САУ та автомобілів. При цьому зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, харьков
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