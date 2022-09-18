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18.09.2022  16:36   Дмитро Колонєй

Мінімальну зарплату піднімуть: стало відомо коли

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Апостроф, заловами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль, підвищення мінімальної зарплати на 200 гривень переноситься з 1 жовтня на 1 грудня.
 
З 1 грудня мінімальна зарплата в українців підніметься на 200 грн і становитиме 6 700 грн, а прожитковий мінімум – 2 589 грн. Проте уряд поки що не бачить можливості подальшого збільшення мінімальної ЗП.
 
"Наступного року ми плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться в грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року", - сказав Шмигаль.
 
Водночас пенсійні виплати планують проіндексувати з 1 березня 2023 року.
 
Раніше ми писали, 13 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Однак у ньому поки що не закладено грошей на індексацію пенсій у березні.
Источник:   Апостроф
 Тэги:  зарплата, минималка, кераина
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