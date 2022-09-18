Рівень радіації у Харкові на 18 вересня

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Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Якщо слідувати девізу «Всі засоби хороші», можна легко досягти свого. Головне - не пройтися катком по почуттях тих, хто вам дорогий: сьогоднішній загрожує образами.

Прогноз погоди у Харкові на 18 вересня У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися.