Рівень радіації у Харкові на 18 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 17 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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Якщо слідувати девізу «Всі засоби хороші», можна легко досягти свого. Головне - не пройтися катком по почуттях тих, хто вам дорогий: сьогоднішній загрожує образами.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися.
Щороку третьої неділі вересня в Україні відзначають День батька та День працівників лісу.
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