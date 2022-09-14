14.09.2022 20:12 Дмитро Колонєй

На Харківщині інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася (фото)

Оперативна інформація станом на вечір 14 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Харківському напрямку інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася. Вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп’янськ.

Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку.

В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника, морально-психологічний стан окупантів вкрай низький. Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 11 ударів - уражено шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника.