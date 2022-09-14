    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася (фото)
14.09.2022  20:12   Дмитро Колонєй

На Харківщині інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася (фото)

Оперативна інформація станом на вечір 14 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Харківському напрямку інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася. Вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп’янськ.

Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку. 
 
В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника, морально-психологічний стан окупантів вкрай низький. Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях. 
 
Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 11 ударів - уражено шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.
 
Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. 
 
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.09 ЖКГ Энергетики работают 24 часа в сутки,- Ігор Терехов 14.09 Влада Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни,- Ігор Терехов 14.09 Суспільство Чоловікам можуть дозволити виїхати за кордон: яким чином
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 