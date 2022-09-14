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14.09.2022  18:51   Дмитро Колонєй

Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни,- Ігор Терехов

Мер Харкова розповів про візит у місто Президента України.


Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни,- Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов зутрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, який сьогодні, 14 вересня 2022 року, побував з візитом у Харкові. Про це мер Ігор Терехов поінформував на своєму Телеграм-каналі:    
 
"Сегодня в Харьков приезжал Президент. 
Он побывал на восстановительных работах дома, что еще в марте пострадал от авиаудара. 
 
Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни и которые приходится решать харьковчанам. 
 
Харьков живет и работает! Мы обязательно победим! 
Мы обязательно все отстроим и сделаем Харьков еще лучше!"
 
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, владимир зеленский, харьков, агрессия россии
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