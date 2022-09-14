14.09.2022 18:51 Дмитро Колонєй
Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни,- Ігор Терехов
Мер Харкова розповів про візит у місто Президента України.
Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни,- Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Харківський міський голова Ігор Терехов зутрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, який сьогодні, 14 вересня 2022 року, побував з візитом у Харкові. Про це мер Ігор Терехов поінформував на своєму Телеграм-каналі:
"Сегодня в Харьков приезжал Президент.
Он побывал на восстановительных работах дома, что еще в марте пострадал от авиаудара.
Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни и которые приходится решать харьковчанам.
Харьков живет и работает! Мы обязательно победим!
Мы обязательно все отстроим и сделаем Харьков еще лучше!"
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