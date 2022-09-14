14.09.2022 18:51 Дмитро Колонєй

Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни,- Ігор Терехов

Мер Харкова розповів про візит у місто Президента України.



Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни,- Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов зутрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, який сьогодні, 14 вересня 2022 року, побував з візитом у Харкові. Про це мер Ігор Терехов поінформував на своєму Телеграм-каналі:

"Сегодня в Харьков приезжал Президент.

Он побывал на восстановительных работах дома, что еще в марте пострадал от авиаудара.

Президент на месте смог оценить масштабы тех проблем, с которыми город сталкивается в последние дни и которые приходится решать харьковчанам.

Харьков живет и работает! Мы обязательно победим!

Мы обязательно все отстроим и сделаем Харьков еще лучше!"