14.09.2022 19:25 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ліквідують по дві аварії на добу

Про це поінформувало КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» з початку вересня ліквідували 38 аварійних ситуацій на мережах, упорядкували 24 оглядові колодязі та відновили три вуличні колонки у Новобаварському районі.

Зокрема, вчора, 13 вересня 2022 року, аварійники завершили усунення нештатних ситуацій на водоводах по вул. Дмитрівській та пр. Ново-Баварському, а також провели ремонтні роботи на п'яти оглядових колодязях. Сьогодні, 14 вересня, бригади планують відновити водопостачання мешканцям вул. Конторській та вул. Тимірязєва/Архангельської.

За інформацією начальника районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євгена Салькова, ремонти на трубопроводах проводять комплексно – із заміною технічно зношеної запірної арматури та перевіркою чи встановленням пожежних гідрантів.

«Оперативно реагуємо на всі заявки харків'ян, проводимо реставрацію вводів та контролюємо функціонування водорозбірних колонок. Виконуємо планові ремонти та перекладки на зовнішніх мережах, а також поточні, що виникають. Одним словом, продовжуємо докладати максимум зусиль, щоб у наших споживачів не було проблем із водопостачанням», - наголосив Євген Сальков.

За інформацією підприємства, учора, 13 вересня, бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 10 пошкоджень на водоводах і упорядкували дев'ять оглядових колодязів, а сьогодні запланували відремонтувати ще 10 дефектних ділянок водоводів.