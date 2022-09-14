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14.09.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

У Варшаві розпочала роботу польсько-українська школа

Для участі в школі обрано 33 українських молодих учених.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що 12 вересня у Варшаві, розпочалася польсько-українська школа «Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists».
 
«Вдячний українським та польським ученим, що, попри воєнний стан в Україні, ви робите важливі кроки для розвитку науки та інновацій. Реалізація спільних проєктів дозволить інтегрувати українську науку до європейського дослідницького простору в контексті освітянської діяльності. Також упевнений, що результати науки стануть важливими кроками до швидшого відновлення та розвитку економіки України», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
 
Варто зазначити, що для участі в школі обрано 33 українських молодих учених, які протягом тижня матимуть змогу попрацювати з польськими колегами.
 
Нагадаємо, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій триває вступна кампанія.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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