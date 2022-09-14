14.09.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

У Варшаві розпочала роботу польсько-українська школа

Для участі в школі обрано 33 українських молодих учених.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що 12 вересня у Варшаві, розпочалася польсько-українська школа «Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists».

«Вдячний українським та польським ученим, що, попри воєнний стан в Україні, ви робите важливі кроки для розвитку науки та інновацій. Реалізація спільних проєктів дозволить інтегрувати українську науку до європейського дослідницького простору в контексті освітянської діяльності. Також упевнений, що результати науки стануть важливими кроками до швидшого відновлення та розвитку економіки України», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Варто зазначити, що для участі в школі обрано 33 українських молодих учених, які протягом тижня матимуть змогу попрацювати з польськими колегами.

Нагадаємо, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій триває вступна кампанія