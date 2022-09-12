12.09.2022 15:30 Віталій Хінєвіч

"Російський агресор починає мстити за свої військові провали", - Ігор Терехов

Ракетний удар було завдано по одній із трансформаторних підстанцій.

Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону про ракетні удари, які були завдані напередодні. Передає РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти почали мстити за військові провали, які вони, зокрема, отримали в Харківській області.

«Найстрашніший ракетний удар було завдано по одній з трансформаторних підстанцій. Внаслідок чого вона повністю припинила своє існування. Була дуже сильна пожежа і наші працівники ДСНС впоралися та загасили її», - повідомив Ігор Терехов.

Також Харківський міський голова зазначив, що значних зусиль було докладено для відновлення енергопостачання всього міста Харкова.

Поступово нам вдалося відновити енергопостачання. Це дуже серйозно, зупинилися всі насоси, через що не було води в місті», - розповів Ігор Терехов.

На даний момент електроенергія в багато районів Харкова вже подано та відновлюється водопостачання.

«Я вдячний усім, хто брав участь у локалізації цих наслідків», – звернувся до служб Ігор Терехов.