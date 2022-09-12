12.09.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

Внаслідок обстрілів критичної інфраструктури загинуло 4 енергетика

Було обстріляно ТЕС у Харкывськівській області та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів сотні тисяч українців залишались без світла в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій області.

«Але швидкість відновлення надихає! Вже за 40 хвилин світло почало повертатись в оселі українців. Всі основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Повністю відновлено електропостачання споживачам Полтавської, Донецької області, зараз ще залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тисяч споживачів, на Дніпропетровщині – близько 3 тисяч, на Харківщині – 12 тисяч. Роботи з відновлення тривають.

Опалювальний сезон ще не розпочався, а ворог вже пішов в масову атаку по енергетичним об‘єктам. Що ми можемо (і робимо!) для протистояння наслідкам таких атак – це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного заживлення, забезпечення матеріалами для цього і організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектору – для максимальної ефективності і швидкості роботи»,- розповів Герман Галущенко.

У цей же час повідомляється, що в результаті ворожих обстрілів, за попередніми даними, загинули 4 енергетики, 3-отримали поранення.

Нагадаємо, увечері 11 вересня військові рф крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури України, в тому числі і у Харківській області.