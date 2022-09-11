11.09.2022 21:55 Віталій Хінєвіч

Україна отримала медичну гуманітарну допомогу

Від початку повномасштабної війни в Україну надійшла гуманітарна медична допомога від 35 країн світу на понад 12 млрд грн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Україна отримала матеріальну підтримку від Кризового центру Міністерства закордонних справ Франції, Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, Румунського хабу, польського фонду «Fundacja Zoltoniebieska Sila», Fujifilm Corporation, RescEU, ЮНІСЕФ, Міжнародної організації з міграції, ГО «Об’єднана поміч Україні».

Таким чином в Україну надійшли:

3 цифрових портативних рентгенографічних апарати FDR Хair;

3 портативних ультразвукових пристрої для візуалізації Sonosite;

36 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) для інтенсивної терапії BІОSYS-BIYOVENT ICU VENTILATOR;

2 бензинових генератори;

99 700 доз інактивованої вірусної вакцини проти поліомієліту;

73 палети ліків в асортименті;

33 палети парентерального харчування;

60 палет шприців.

«Днями світ відзначав Міжнародний день благодійності. Це була ще одна нагода сказати “дякую” нашим добродіям: урядам різних держав, бізнесу, міжнародним та українським організаціям, волонтерським спільнотам. Від початку повномасштабної війни в Україну надійшла гуманітарна медична допомога від 35 країн світу на понад 12 млрд грн», — говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.