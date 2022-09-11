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11.09.2022  21:14   Віталій Хінєвіч

Потяги Харківського напрямку затримуються у дорозі

У зв’язку з обстрілами інфраструктури на Слобожанщині, очікуються затримки низки поїздів.

Укрзалізниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що на вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.
 
Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мають наступні поїзди:
 
  • №1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хв.;
  • №786 Київ — Шостка — затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд слідує далі).
На відправлення зі ст. Харків-Пас. можуть бути затримані поїзди №164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43).
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезда
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