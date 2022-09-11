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11.09.2022  22:00   Віталій Хінєвіч

Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по Україні

Ряд областей України знеструмлено.

Про це Президент України повідомив у своєму Twitter. Передає РЕДПОСТ.
 
Володимир Зеленський повідомив, що повністю знеструмлено Харківську та Донецьку область. Частково без електрики Запорізька, Дніпропетровська та Сумська область.
Источник:   Володимир Зеленський
 Тэги:  агрессия россии
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