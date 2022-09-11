Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по Україні

Ряд областей України знеструмлено.
Повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську. Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла #RussiaIsATerroristState— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022
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Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – сьогодні оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. Успіх принесе тверда позиція у переговорах та суперечках.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Сьогодні Україна відзначає два «ковзні» свята – День танкіста та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
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