    
Главная Новини Харкова Суспільство Жителів Харківської області просять зберігати спокій
11.09.2022  22:10   Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області просять зберігати спокій

Наразі тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.

Електроживлення
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що продовжуються відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Мешканців Харківської області, які зараз залишилися без світла та зв'язку, закликають зберігати спокій.
 
 «Ті, у кого відсутній мобільний зв'язок, можуть підключитися до внутрішнього роумінгу. 
 
Для цього потрібно:
 
  • Відключити в телефоні автовибір мережі.
  • Для Android: налаштування – мобільна мережа (підключення) – оператор.
  • Для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі. 
  • 1. Знайти і вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.
  • 2. Якщо зареєструватися не вдалося, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
  • 3. Перевірити можливість проходження дзвінка, СМС»,- розповів Олег Синєгубов.

Нагадаємо, Ігор Терехов прокоментував ситуацію в Харкові.

Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 Надзвичайні події Ракетний удар по Харківській області: є загиблий 11.09 Надзвичайні події Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по Україні 11.09 Надзвичайні події Як виглядає Золочів після нічного обстрілу окупантів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 