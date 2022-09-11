11.09.2022 22:10 Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області просять зберігати спокій

Наразі тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що продовжуються відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Мешканців Харківської області, які зараз залишилися без світла та зв'язку, закликають зберігати спокій.

«Ті, у кого відсутній мобільний зв'язок, можуть підключитися до внутрішнього роумінгу.

Для цього потрібно:

Відключити в телефоні автовибір мережі.

Для Android : налаштування – мобільна мережа (підключення) – оператор.

: налаштування – мобільна мережа (підключення) – оператор. Для iOS : параметри – стільникові дані – вибір мережі.

: параметри – стільникові дані – вибір мережі. 1. Знайти і вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

2. Якщо зареєструватися не вдалося, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

3. Перевірити можливість проходження дзвінка, СМС»,- розповів Олег Синєгубов.

Нагадаємо, Ігор Терехов прокоментував ситуацію в Харкові.