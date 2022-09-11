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11.09.2022  22:15   Віталій Хінєвіч

В Україні затримується низка поїздів

У зв’язку з обстрілами інфраструктури, очікуються затримки низки поїздів.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що станом на 22:00 затримуються такі поїзди:
 
  • поїзд №163 Харків — Київ вирушив із затримкою 32 хв;
  • поїзд №1 Харків — Івано-Франківськ має затримку 1 год 45 хв;
  • поїзд №7 Харків — Одеса має затримку на відправлення 15 хв.
  • поїзд №17 Харків — Львів затримується на 45 хв;
  • поїзд №259 Суми — Івано-Франківськ — затримка 38 хв;
  • поїзд №786 Київ — Шостка — затримка 40 хв.
«Живлення на окремих ділянках уже відновлено, ситуація під повним контролем, посадка й висадка продовжуються на всіх вокзалах. 
Пасажирів приміських поїздів також не залишимо на станціях. Їх саджаємо у потяги далекого сполучення, які зупиняємо на необхідних зупинках. На Полтавщині приміський рух поновлено, затримки до 1 години.
 
Приміський поїзд зі станції Чаплине до Дніпра поновив рух, прямує із затримкою +44 хв, а з Дніпра до Лозової очікує на  тепловоз найближчими хвилинами. Зберігаємо спокій і продовжуємо рух»,- повідомили в Укрзалізниці.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця
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