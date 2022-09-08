08.09.2022 15:58 Дмитро Колонєй

Оформлення субсідіі: нові правила

Про це розповів заступник голови Міністерства соцполітики Віталій Музиченко.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на слова заступника голови Міністерства соціальної політики Віталія Музиченко у ефірі телемарафону, на майбутній опалювальний сезон відомство застосує новий принцип.

Де б не знаходилася людина, вона використовує канали зв'язку (центри надання адміністративних послуг, територіальні громади, електронні кабінети, «Дія») і звертається щодо вирішення своїх певних проблем, зокрема, щодо призначення субсидій, — розповів Віталій Музиченко.

Документи надходитимуть на опрацювання не в умовно Херсон чи Бердянськ, де людина проживає, а в чергу по всій Україні. Фахівці, які на цей момент будуть вільні, зможуть їх опрацювати, — додав Музиченко.

Поки що новий алгоритм, з розширеними можливостями для звернення, розробляють у міністерстві.

У поточний опалювальний період плануємо входити з базовими стандартними умовами та критеріями, які є сьогодні. Ми їх дещо адаптуємо з огляду на те, що велика кількість громадян виїхала за кордон і тимчасово змінила місце свого проживання, — зазначив Музиченко.

Зокрема, умови адаптують під неврахування заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася на певних територіях у період дії воєнного стану. Це дозволить людям отримати певну субсидію, – розповів Віталій Музиченко.

У міністерстві заявили, що ситуація ускладнюється тим, що велика кількість людей втратила роботу. Для цієї категорії населення також передбачено пільги.

Ми також ініціюємо зміни, які дозволять людині, яка втратила роботу, яка обліковувалася в центрі зайнятості як безробітна, яка здійснює активний пошук роботи, отримувати відповідну субсидію з урахуванням того доходу, який вона отримує безпосередньо зараз - допомогу по безробіттю, — підсумував заступник міністра.