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08.09.2022  16:11   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова успішно готуються до опалювального сезону

Про це інформує КП «Харківводоканал»

Готуються до опалювального сезону комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  КП «Харківводоканал», бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» у рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період завершили роботи в 99% будинків комунальної форми власності. 
 
За інформацією начальника управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерія Харлана,. до 1%, що залишився, увійшли об'єкти з різними руйнуваннями, отриманими під час ворожих обстрілів. 
 
Значні обсяги робіт виконано у будинках Салтівського району, де замінили понад 1400 м внутрішньобудинкових мереж, а також Шевченківського (понад 490 м) та Новобаварського (410 м). 
 
«Також беремо участь в облаштуванні укриттів, де не тільки впорядковуємо всі наші комунікації, а й для зручності мешканців забезпечуємо доступ до водопостачання та водовідведення безпосередньо у підвальних приміщеннях», - повідомив Валерій Харлан.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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