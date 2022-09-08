08.09.2022 16:11 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова успішно готуються до опалювального сезону
Про це інформує КП «Харківводоканал»
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП «Харківводоканал», бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» у рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період завершили роботи в 99% будинків комунальної форми власності.
За інформацією начальника управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерія Харлана,. до 1%, що залишився, увійшли об'єкти з різними руйнуваннями, отриманими під час ворожих обстрілів.
Значні обсяги робіт виконано у будинках Салтівського району, де замінили понад 1400 м внутрішньобудинкових мереж, а також Шевченківського (понад 490 м) та Новобаварського (410 м).
«Також беремо участь в облаштуванні укриттів, де не тільки впорядковуємо всі наші комунікації, а й для зручності мешканців забезпечуємо доступ до водопостачання та водовідведення безпосередньо у підвальних приміщеннях», - повідомив Валерій Харлан.
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