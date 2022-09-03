03.09.2022 20:25 Віталій Хінєвіч
В Україні оголосили новий набір до Єврошкіл-2022
Прийняти участь можуть учні 9-11 класів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Офіційний сайт Депертаменту освіти в Харківській області.
Повідомляється, що представництво Європейського Союзу в Україні оголошує набір учасників на онлайн школу EU Study Days/Єврошколи, що відбудеться восени 2022-го року.
Українські старшокласники зможуть дізнатися більше про Європейський Союз та відносини між ЄС та Україною від ключових європейських та українських експертів у цій сфері.
Крім того, проєкт сприяє розвитку мережі української молоді для комунікації, обміну досвідом, співпраці і впровадження спільних ініціатив.
В рамках школи заплановано проведення 10 онлайн модулів. Кожен модуль включатиме:
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лекцію або презентацію від дипломатів або експертів Представництва ЄС в Україні, провідних європейських або українських експертів, викладачів, практиків;
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відкриті дискусії, творчі майстерні, ігри, вебінари для вирішення практичних завдань на платформах Zoom/Webex;
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онлайн-тест.
Участь у програмі можуть взяти громадяни України - учні 9-11 класів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які цікавляться європейською інтеграцією, і бажають розширити свій світогляд.
Участь у програмі повністю фінансується Представництвом ЄС в Україні. Робочою мовою онлайн-модулів є українська.
Для участі у конкурсі потрібно заповнити анкету
до 18:00, 10 вересня 2022 року.
Нагадаємо, в Україні доступна онлайн-школа
для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
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