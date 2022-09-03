03.09.2022 20:25 Віталій Хінєвіч

В Україні оголосили новий набір до Єврошкіл-2022

Прийняти участь можуть учні 9-11 класів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіційний сайт Депертаменту освіти в Харківській області.

Повідомляється, що представництво Європейського Союзу в Україні оголошує набір учасників на онлайн школу EU Study Days/Єврошколи, що відбудеться восени 2022-го року.

Українські старшокласники зможуть дізнатися більше про Європейський Союз та відносини між ЄС та Україною від ключових європейських та українських експертів у цій сфері.

Крім того, проєкт сприяє розвитку мережі української молоді для комунікації, обміну досвідом, співпраці і впровадження спільних ініціатив.

В рамках школи заплановано проведення 10 онлайн модулів. Кожен модуль включатиме:

лекцію або презентацію від дипломатів або експертів Представництва ЄС в Україні, провідних європейських або українських експертів, викладачів, практиків;

відкриті дискусії, творчі майстерні, ігри, вебінари для вирішення практичних завдань на платформах Zoom/Webex;

онлайн-тест.

Онлайн-навчання буде відбуватися з 20 вересня по 31 жовтня 2022 року.

Участь у програмі можуть взяти громадяни України - учні 9-11 класів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які цікавляться європейською інтеграцією, і бажають розширити свій світогляд.

Участь у програмі повністю фінансується Представництвом ЄС в Україні. Робочою мовою онлайн-модулів є українська.

Для участі у конкурсі потрібно заповнити анкету до 18:00, 10 вересня 2022 року.

Нагадаємо, в Україні доступна онлайн-школа для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.