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03.09.2022  20:25   Віталій Хінєвіч

В Україні оголосили новий набір до Єврошкіл-2022

Прийняти участь можуть учні 9-11 класів.

освіта
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіційний сайт Депертаменту освіти в Харківській області.
 
Повідомляється, що представництво Європейського Союзу в Україні оголошує набір учасників на онлайн школу EU Study Days/Єврошколи, що відбудеться восени 2022-го року. 
 
Українські старшокласники зможуть дізнатися більше про Європейський Союз та відносини між ЄС та Україною від ключових європейських та українських експертів у цій сфері. 
 
Крім того, проєкт сприяє розвитку мережі української молоді для комунікації, обміну досвідом, співпраці і впровадження спільних ініціатив.
 
В рамках школи заплановано проведення 10 онлайн модулів. Кожен модуль включатиме: 
  • лекцію або презентацію від дипломатів або експертів Представництва ЄС в Україні, провідних європейських або українських експертів, викладачів, практиків;
  • відкриті дискусії, творчі майстерні, ігри, вебінари для вирішення практичних завдань на платформах Zoom/Webex;
  • онлайн-тест.
Онлайн-навчання буде відбуватися з 20 вересня по 31 жовтня 2022 року.
 
Участь у програмі можуть взяти громадяни України - учні 9-11 класів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які цікавляться європейською інтеграцією, і бажають розширити свій світогляд. 
 
Участь у програмі повністю фінансується Представництвом ЄС в Україні. Робочою мовою онлайн-модулів є українська. 
 
Для участі у конкурсі потрібно заповнити анкету до 18:00, 10 вересня 2022 року.
 
Нагадаємо, в Україні доступна онлайн-школа для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
 
Источник:   Депертамент освіти в Харківській області
 Тэги:  образование
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