03.09.2022 19:40 Віталій Хінєвіч
Проєкт з медіаграмотності «Фільтр» представив оновлену онлайн-платформу
Команда проекту представила англомовну версію сайту.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Верховну Раду України.
Повідомляється, що до першої річниці створення Національного проєкту з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики «Фільтр» презентували оновлену версію онлайн-платформи та англомовну версію сайту.
Окрім самого сайту, видозмінилися:
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інтерактивна мапа. Тепер у кожній області на мапі можна знати список перевірених джерел та локальних новинних ресурсів;
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новостворений розділ «Репортер», де можна ознайомитися з умовами та критеріями участі в національному шкільному конкурсі телесюжетів і подкастів та подивитися роботи переможців 2021 року;
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розділ «Медіаосвіта», куди фахівці проєкту зібрали найкращі безоплатні матеріали для розвитку медіаграмотності та критичного мислення.
Нагадаємо, сервіс «єМалятко» відновили у Харкові.
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