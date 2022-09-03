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03.09.2022  19:40   Віталій Хінєвіч

Проєкт з медіаграмотності «Фільтр» представив оновлену онлайн-платформу

Команда проекту представила англомовну версію сайту.

Онлайн-платформа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Верховну Раду України.
 
Повідомляється, що до першої річниці створення Національного проєкту з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики «Фільтр» презентували оновлену версію онлайн-платформи та англомовну версію сайту.
 
Окрім самого сайту, видозмінилися:
 
  • інтерактивна мапа. Тепер у кожній області на мапі можна знати список перевірених джерел та локальних новинних ресурсів;
  • новостворений розділ «Репортер», де можна ознайомитися з умовами та критеріями участі в національному шкільному конкурсі телесюжетів і подкастів та подивитися роботи переможців 2021 року;
  • розділ «Медіаосвіта», куди фахівці проєкту зібрали найкращі безоплатні матеріали для розвитку медіаграмотності та критичного мислення.

Нагадаємо, сервіс «єМалятко» відновили у Харкові.

Источник:   Верховна Рада України
 Тэги:  онлайн-платформа
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