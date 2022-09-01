    
Главная Новини Харкова Суспільство Жителі Харкова мають можливість зробити запаси овочів та фруктів
01.09.2022  14:56   Дмитро Колонєй

Жителі Харкова мають можливість зробити запаси овочів та фруктів

На прилавках Харкова з’являється сільськогосподарська продукція нового врожаю.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, на ринках, торговельних майданчиках та в супермаркетах міста Харкова з’являється сільськогосподарська продукція нового врожаю. Харків’яни мають можливість зробити запаси овочів та фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. 
 
Роздрібні ціни на відповідну продукцію в супермаркетах та на ринках міста різняться. Проаналізовано ціни на деякі овочі, які можна зберігати тривалий час, у п'яти найвідоміших мережах харківських супермаркетів («Клас», «Рост», «АТБ-маркет», «Восторг», «Сільпо») та 14 ринках міста («Кінний», «Центральний», «Тракторозаводський», «Казка», «Промінь» та ін.). На сьогоднішній день в середньому ціни на такі позиції, як картопля, морква, буряк, капуста та яблука, в супермаркетах нижчі, ніж на ринках. Цибуля дешевша на ринках.
 
Так, у середньому
  • картопля у супермаркетах коштує 12 грн за кг, а на ринках – 14 грн;
  • морква – 22 грн проти 27 грн;
  • цибуля ріпчаста - 30 грн у супермаркетах проти 28 грн на ринках;
  • буряк -  14 грн проти 20 грн;
  • капуста білокачанна - 23 грн проти 27 грн;
  • яблука - 18 грн проти 25 грн за кг.
 
Тэги:  цены, рынки и супермаркеты, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 Економіка та промисловість Колосальний зліт цін: дізнайтеся на що, чому і на скільки 30.08 Економіка та промисловість Які товари подорожчають та чому: думка експерта 30.08 Економіка та промисловість Яйця, хліб і макарони: як змінилися ціни
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 