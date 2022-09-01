01.09.2022 14:56 Дмитро Колонєй

Жителі Харкова мають можливість зробити запаси овочів та фруктів

На прилавках Харкова з’являється сільськогосподарська продукція нового врожаю.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, на ринках, торговельних майданчиках та в супермаркетах міста Харкова з’являється сільськогосподарська продукція нового врожаю. Харків’яни мають можливість зробити запаси овочів та фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період.

Роздрібні ціни на відповідну продукцію в супермаркетах та на ринках міста різняться. Проаналізовано ціни на деякі овочі, які можна зберігати тривалий час, у п'яти найвідоміших мережах харківських супермаркетів («Клас», «Рост», «АТБ-маркет», «Восторг», «Сільпо») та 14 ринках міста («Кінний», «Центральний», «Тракторозаводський», «Казка», «Промінь» та ін.). На сьогоднішній день в середньому ціни на такі позиції, як картопля, морква, буряк, капуста та яблука, в супермаркетах нижчі, ніж на ринках. Цибуля дешевша на ринках.

Так, у середньому

картопля у супермаркетах коштує 12 грн за кг, а на ринках – 14 грн;

морква – 22 грн проти 27 грн;

цибуля ріпчаста - 30 грн у супермаркетах проти 28 грн на ринках;

буряк - 14 грн проти 20 грн;

капуста білокачанна - 23 грн проти 27 грн;

яблука - 18 грн проти 25 грн за кг.