30.08.2022 14:41 Дмитро Колонєй

Вів підривну діяльність проти України на окупованих територіях (фото)

Харків'янина підозрюють у держзраді.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 49-річний проросійськи налаштований чоловік, який у 2014 році переїхав з Харкова на тимчасово окуповану РФ територію, здійснював підривну діяльність проти нашої держави.

Виконуючи завдання представника країни-агресора, підозрюваний збирав інформацію про пересування ЗСУ на території Харкова та області.

Для виконання цієї задачі зрадник підшукував інформаторів з числа харків’ян. Зокрема встановлено, що у червні 2022 року підозрюваний отримав дані від літнього мешканця Харкова про кількість і види військової техніки ЗСУ, її розташування та рух по місту. У подальшому отриману інформацію зрадник передав представникам РФ.