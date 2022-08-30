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30.08.2022  14:41   Дмитро Колонєй

Вів підривну діяльність проти України на окупованих територіях (фото)

Харків'янина підозрюють у держзраді.

Вів підривну діяльність проти України на окупованих територіях
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 49-річний проросійськи налаштований чоловік, який у 2014 році переїхав з Харкова на тимчасово окуповану РФ територію, здійснював підривну діяльність проти нашої держави. 
 
Виконуючи завдання представника країни-агресора, підозрюваний збирав інформацію про пересування ЗСУ на території Харкова та області.
 
Для виконання цієї задачі зрадник підшукував інформаторів з числа харків’ян. Зокрема встановлено, що у червні 2022 року підозрюваний отримав дані від літнього мешканця Харкова про кількість і види військової техніки ЗСУ, її розташування та рух по місту. У подальшому отриману інформацію зрадник передав представникам РФ.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, предательство, харьков
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