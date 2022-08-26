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26.08.2022  17:43   Дмитро Колонєй

Битва фармацевтичних гігантів: Moderna звинувачує Pfizer

Протиріччя між виробниками виникли через технологію вакцини від Covid

Почалась судова битва фармацевтичних гігантів: Moderna звинувачує Pfizer
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на BBC news Ukraine, компанія Moderna заявила, що подала до суду на Pfizer та її німецького партнера BioNTech за порушення патентних прав під час розробки першої вакцини проти Covid-19.
 
Американська фармацевтична компанія стверджує, що технологія мРНК, розроблена нею до пандемії, була скопійована.
 
Позов, сума відшкодування якого не називається, був поданий у Німеччині та американському штаті Массачусетс.
 
Pfizer поки що не прокоментувала.
 
У заяві Moderna йдеться, що Pfizer/BioNTech скопіювали два типи інтелектуальної власності компанії. Один із них стосувався структури мРНК, яку, за словами Moderna, її вчені почали розробляти в 2010 році та були першими, хто підтвердив її під час клінічних випробувань у 2015 році.
 
"Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми започаткували, інвестували мільярди доларів у створення та запатентували протягом десятиліття до початку пандемії Covid-19", - сказав у заяві виконавчий директор Moderna Стефан Бансел.
 
Источник:   BBC news Ukraine
 Тэги:  вакцина, воровство, covid, moderna, pfizer
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