26.08.2022 17:43 Дмитро Колонєй

Битва фармацевтичних гігантів: Moderna звинувачує Pfizer

Протиріччя між виробниками виникли через технологію вакцини від Covid

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на BBC news Ukraine, компанія Moderna заявила, що подала до суду на Pfizer та її німецького партнера BioNTech за порушення патентних прав під час розробки першої вакцини проти Covid-19.

Американська фармацевтична компанія стверджує, що технологія мРНК, розроблена нею до пандемії, була скопійована.

Позов, сума відшкодування якого не називається, був поданий у Німеччині та американському штаті Массачусетс.

Pfizer поки що не прокоментувала.

У заяві Moderna йдеться, що Pfizer/BioNTech скопіювали два типи інтелектуальної власності компанії. Один із них стосувався структури мРНК, яку, за словами Moderna, її вчені почали розробляти в 2010 році та були першими, хто підтвердив її під час клінічних випробувань у 2015 році.

"Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми започаткували, інвестували мільярди доларів у створення та запатентували протягом десятиліття до початку пандемії Covid-19", - сказав у заяві виконавчий директор Moderna Стефан Бансел.