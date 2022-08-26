26.08.2022 08:23 Рита Парфенова

Харків на ранок 26 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 6 пожеж у Харківській області за минулу добу.



facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), Чугуївському (4) та Харківському (1) районах області.

Загалом за добу з 25 по 26 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, з яких:

34 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 6 - спричинених військовими діями;

1 – аварійно-рятувальні роботи,

10 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

1 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадуємо, 25 серпня ворог завдав удару по селу Леб'яже Чугуївського району Харківської області. Загинув 62-річний чоловік, його 41-річна дружина отримала поранення.