Харків на ранок 26 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 6 пожеж у Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 серпня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), Чугуївському (4) та Харківському (1) районах області.
Загалом за добу з 25 по 26 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, з яких:
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Нагадуємо, 25 серпня ворог завдав удару по селу Леб'яже Чугуївського району Харківської області. Загинув 62-річний чоловік, його 41-річна дружина отримала поранення.
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