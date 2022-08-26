26.08.2022 08:12 Рита Парфенова

Ворог обстрілював з артилерії Харків та населені пункти області (відео)

Окупанти ведуть бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів.





Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.



На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії об’єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно задіювати БпЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.



На Слов’янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.



Нагадуємо, окупанти здійснили невдалу спробу наступальних дій біля Петрівки, зазнали втрат та відійшли.