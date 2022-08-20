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20.08.2022  17:53   Дмитрий Колоней

Борщовий набір: які тенденції щодо ціни

Змінилися цінники на сезонні овочі.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, зі посиланням на Знай.ua,  в Україні упродовж кількох днів продешевили сезонні овочі, які входять до борщового набору.
 

Білокачанна капуста

  • Ринкова ціна в середині тижня на капусту білоголову стала меншою на 4,55:. За неї тепер просять від 20 до 22 грн за кіло. за даними онлайн-супермаркету "сільпо, у роздріб за капусту ранню просять 31,50 /кіло.

Броколі

  • Ціни на неї впали на 10,42%, за кіло овоча просять від 15 до 25 грн. у роздріб, за даними "Сільпо" ціни на неї ще тримаються на рівні 149 грн за кіло, проте тенденція до зменшення цін намітилась.

Картопля

Картопля стандарт втратила в ціні 5,26%. за кіло овочу просять від 8,50 до 9,50 за кіло. У "Сільпо" найдешевша картопля коштує 12 грн/кіло.
 

Солодкий перець

Ціни впали на 5%, за овоч просять від 40 до 55 грн за кіло. В роздріб ціні тримаються на рівні 96 грн/кіло, дещо дешевше сорт ратунда - 86 грн/кіло.
 

Помідори

Помідор салатний червоний втратив в ціні 23,81%, за нього просять на гурті від 16 до 22 грн.
Проте в роздріб ціни ще тримаються. В "Сільпо" найдешевша пропозиція цього овочу становить 48,30 грн/кіло.
 
 
Источник:   Знай.ua
 Тэги:  овощи, цены, украина
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