Військові армії РФ в Україні вважали, що їх направлять у Сірію або Нагорний Карабах (відео)

20.08.2022 11:00 Дмитрий Колоней

Нове перехоплення військової розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, у перехопленій телефонній розмові російський військовий розповідає своєму батькові про випадок, коли снайпер з їх підрозділу (в минулому найманець з російської ПВК) вирішив перейти до лав окупаційної армії та порівняти професійну армію з ПВК, й розповів власні враження.

Також окупант ділиться інформацією про те, що "строковики" проходять службу одразу на війні, й про те, що всі військові думали, що потраплять хоча б в Сирію (з їх міркувань, напевно, в Сирії простіше й безпечніше, адже в основному там не використовується піхота, а лише наносить авіаудари) або Нагорний Карабах у складі сил миротворчої місії (де вони також не беруть активну участь в бойових діях).