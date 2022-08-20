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20.08.2022  11:00   Дмитрий Колоней

Військові армії РФ в Україні вважали, що їх направлять у Сірію або Нагорний Карабах (відео)

Нове перехоплення військової розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у перехопленій телефонній розмові російський військовий розповідає своєму батькові про випадок, коли снайпер з їх підрозділу (в минулому найманець з російської ПВК) вирішив перейти до лав окупаційної армії та порівняти професійну армію з ПВК, й розповів власні враження.
 
Також окупант ділиться інформацією про те, що "строковики" проходять службу одразу на війні, й про те, що всі військові думали, що потраплять хоча б в Сирію (з їх міркувань, напевно, в Сирії простіше й безпечніше, адже в основному там не використовується піхота, а лише наносить авіаудари) або Нагорний Карабах у складі сил миротворчої місії (де вони також не беруть активну участь в бойових діях).

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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