20.08.2022 10:39 Дмитрий Колоней
В сотні будинків під Харковом знов подано газ
Про це інформує АТ «Харківгаз».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на АТ «Харківгаз», співробітники підприємства підключили природний газ до 500 будинків, які залишились без енергоносія через ворожі обстріли.
«Фахівцям компанії вдалось провести обстеження, пошкодженої ворогом, газорозподільної системи в Барвінківській громаді, відновити перебиті ділянки газогонів та запустити газ до чотирьох сіл», – зазначили в Департаменті ЖКГ та ПЕК ХОВА.
У Чугуївській громаді газовики продовжують ремонти газових мереж після інтенсивних обстрілів району.
За останній тиждень фахівці Чугуївської дільниці АТ "Харківгаз" усунули 20 пошкоджень ворожими снарядами газопроводів високого та низького тиску, провели чисельні ремонти будинкових газогонів мешканців громади.
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