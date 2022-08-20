    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині окупанти пробували наступати, отримали відсіч і відступили - ХОВА
20.08.2022  10:04   Дмитрий Колоней

На Харківщині окупанти пробували наступати, отримали відсіч і відступили - ХОВА

Ситуацію на Харківщині станом на 20 серпня 2022 року.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОДА, Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в м. Харків та Харківській області.
 
Близько 1:00 ночі зафіксований приліт 2  ракет в інфраструктурний об'єкт Слобідського району м. Харків. Пошкоджено будівлю. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.
 
Як зазначив Олег Синєгубов, також цієї ночі зафіксовані ракетні удари по інфраструктурних об'єктах Харківського та Чугуївського районів області. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо – без постраждалих.
 
Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. В Харківському районі обстріляний дачний кооператив.
 
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізовані з пораненнями 5 цивільних. В м. Харків госпіталізований 35-річний поранений чоловік. В Богодухівському районі поранена жінка 62 років. В Харківському – двоє чоловіків, 59 і 66 років. 
 
В Ізюмському районі під час роботи у полі на тракторі підірвався на міні 50-річний чоловік.
 
«На лінії зіткнення тривають запеклі бої. На Харківському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Борщової, але під вогнем наших захисників відступив з втратами. У районі Ізюма окупанти пробували наступати поблизу Вірнопілля і Курульки, отримали відсіч і відступили. Віримо в ЗСУ та продовжуємо працювати на нашу перемогу!», – наголосив керівник області.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, ситуация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 Надзвичайні події Обстріл Харкова: окупанти вкотре завдали ракетного удару по Харкову та області 20.08 Армія Військові армії РФ в Україні вважали, що їх направлять у Сірію або Нагорний Карабах (відео) 19.08 Надзвичайні події Обстріл Харкова: продовжуються аварійно-рятувальні роботи у зруйнованій триповерхівці (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 