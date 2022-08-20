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20.08.2022  09:27   Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова відновили надання низки послуг

Про це поінформував КП «Харківводоканал».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на КП «Харківводоканал», підприємство з огляду на необхідність виконання робіт, пов'язаних із підключенням/перепідключенням об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення, відновило надання низки послуг.

Всі абоненти наразі можуть отримати такі послуги:

  • підготовка та видача технічних умов на приєднання об'єктів до системи централізованого водопостачання/водовідведення;
  • розробка проектно-кошторисної документації на водопостачання та водовідведення об'єктів, що будуються або потребують відновлення/реконструкції, зокрема проектів на лічильники обліку водоспоживання;
  • узгодження проектно-кошторисної документації на водопостачання та водовідведення, виконавчих зйомок побудованих інженерних комунікацій та розміщення об'єктів щодо мереж водопостачання/водовідведення.
Центр прийому та супроводу технічної документації працює за принципом «єдиного вікна».

Прийом та видача документів населенню та юридичним особам здійснюється

  • з 8:30 до 15:30 щодня, крім суботи та неділі,
  • у п'ятницю – з 8:30 до 14:30,
Адреса: вул. Велика Гончарівська, 28 (1 поверх). Перерва – з 12:00 до 12:45. Попередню консультацію можна отримати за тел.: 739-98-98, 739-98-30, 712-54-34.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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