20.08.2022 09:27 Дмитрий Колоней
Комунальники Харкова відновили надання низки послуг
Про це поінформував КП «Харківводоканал».
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, посилаючись на КП «Харківводоканал», підприємство з огляду на необхідність виконання робіт, пов'язаних із підключенням/перепідключенням об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення, відновило надання низки послуг.
Всі абоненти наразі можуть отримати такі послуги:
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підготовка та видача технічних умов на приєднання об'єктів до системи централізованого водопостачання/водовідведення;
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розробка проектно-кошторисної документації на водопостачання та водовідведення об'єктів, що будуються або потребують відновлення/реконструкції, зокрема проектів на лічильники обліку водоспоживання;
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узгодження проектно-кошторисної документації на водопостачання та водовідведення, виконавчих зйомок побудованих інженерних комунікацій та розміщення об'єктів щодо мереж водопостачання/водовідведення.
Центр прийому та супроводу технічної документації працює за принципом «єдиного вікна».
Прийом та видача документів населенню та юридичним особам здійснюється
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з 8:30 до 15:30 щодня, крім суботи та неділі,
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у п'ятницю – з 8:30 до 14:30,
Адреса: вул. Велика Гончарівська, 28 (1 поверх). Перерва – з 12:00 до 12:45. Попередню консультацію можна отримати за тел.: 739-98-98, 739-98-30, 712-54-34.
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