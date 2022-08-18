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18.08.2022  13:01   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 18 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 18 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Угринів» - 60 легковиків, 2 автобусів;
  • «Рава-Руська» - 30 легковиків, 8 автобусів;
  • «Краківець» - 100 легковиків, 5 автобусів;
  • «Шегині» - 60 легковиків, 50 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  15 легковиків.

Угорщина:

  • «Тиса» - 20 легковиків, 6 автобусів.

Румунія:

  • «Порубне» - 55 легковиків.

За добу 17 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 86 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули майже 43 тисячі осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.До України за минулу добу прослідували  понад 43 тисячі осіб, 39 тисяч з них – громадяни України.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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