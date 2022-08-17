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17.08.2022  15:36   Дмитрий Колоней

Враг пытается сделать так, чтобы Харьков не мог нормально жить, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону зазначив, що російський агресор вкотре завдав удару по транспортній інфраструктурі міста - у Салтівському районі постраждало трамвайне депо.

«Враг не впервые целенаправленно бомбит подвижной состав. В Харькове работает метрополитен, ходят трамваи, троллейбусы, коммунальные автобусы. Это вызывает агрессию у врага, поэтому он с такой жестокостью и обстреливает город. Он пытается сделать так, чтобы Харьков не мог нормально жить, насколько это возможно в сегодняшних условиях», -  отметил Игорь Терехов. 
 
Також він нагадав, що проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним.
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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