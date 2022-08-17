Враг пытается сделать так, чтобы Харьков не мог нормально жить, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону зазначив, що російський агресор вкотре завдав удару по транспортній інфраструктурі міста - у Салтівському районі постраждало трамвайне депо.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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