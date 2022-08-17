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17.08.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові безкоштовно роздали 300 кілограмів корму для бездомних котів

Гуманітарний корм видавали на комунальному підприємстві.

Харків безкоштовний корм для безпритульних тварин
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП "Центр поводження з тваринами".
 
Повідомляється, що харків'яни отримали 300 кілограмів корму для бездомних кішок. Для уникнення спекуляцій та шахрайства з перепродажем кормів, кількість корму, що видавалася в одні руки, складала 3 кг, а самі корми були розфасовані в звичайний пакет без маркування бренду.
 
«100 харків'ян отримали по 3 кг сухого котячого корму. Нам було дуже приємно чути, що всі ці люди опікуються котами, які опинилися в скруті. Хтось годує 8 котів, хтось годує 20 котів на вулиці. Були люди, що забрали бідолашних хвостиків з вулиць до себе додому. А хтось доглядає за котами сусідів, які виїхали з країни...»,- зазначили в Центрі поводження з тваринами.
 
Надалі планують виділити ще партію корму для допомоги харків'янам, що опікуються бездомними та покинутими тваринами у Харкові.
 
«Харків’яни проявили людяність та чемність і брали корми лише для того, щоб годувати вуличних котів у місті»,- додали у Центрі поводження з тваринами.
 
Источник:   Центр поводження з тваринами
 Тэги:  харьков, корм
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