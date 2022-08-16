16.08.2022 13:34 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 16 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 16 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 70 легковиків;

«Угринів» - 80 легковиків;

«Рава-Руська» - 30 легковиків;

«Краківець» - 40 легковиків;

«Шегині» - 60 легковиків.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 20 легковиків;

«Ужгород» - 20 легковиків, 3 автобуси.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легковиків.

Зв добу 15 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 85 тисяч осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули майже 37 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували понад 48 тисяч осіб, майже 45 тисяч з них – громадяни України.