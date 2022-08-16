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16.08.2022  13:34   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 16 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 16 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 70 легковиків;
  • «Угринів» - 80 легковиків;
  • «Рава-Руська» - 30 легковиків;
  • «Краківець» - 40 легковиків;
  • «Шегині» - 60 легковиків.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 20 легковиків;
  • «Ужгород» -  20 легковиків, 3 автобуси.

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 легковиків.

Зв добу 15 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 85 тисяч осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули майже 37 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували  понад 48 тисяч осіб, майже 45 тисяч з них – громадяни України.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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