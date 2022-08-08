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08.08.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

Ситуація з коронавірусом у Харківській області:що відомо

У Харківській області у липні виявили 255 випадків зараження коронавірусом.

Медицина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що у липні 2022 року в Харківській області, як і в цілому в Україні, відмічалося зростання інтенсивності епідроцесу COVID-19. У липні було виявлено 255 випадків зараження коронавірусом, у червні було зафіксовано 107 випадків інфікування.
 
Більшість захворілих (82,4%) проживають у м. Харків (211 випадків).  В районах області реєструються поодинокі випадки. Серед вікових груп переважають особи старше 65 років (25,1%) та 50-65 років (19,2%), серед дітей зареєстровано 53 випадки (20,8%).
 
Зменшення захворюваності у порівнянні з минулим роком (921 випадок у липні 2021 року) обумовлено в першу чергу зменшенням чисельності населення через міграцію за межі області та тимчасову окупацію 30% території області, а також  обмеженням можливості звернення за медичною допомогою через активні воєнні дії на частині території області.
 
Крім цього зазначається, що за перший тиждень серпня зареєстровано 60 випадків, інтенсивний показник на 100 тисяч населення складає 2,26, що дещо нижче  показника минулого тижня 3,12, проте це не свідчить про стабілізацію епідситуації.
 
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  медицина, харьков
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