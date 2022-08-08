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08.08.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Різко змінив ціну популярний продукт: дізнайтеся наскільки

Змінилася вартість овочів у супермаркетах

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Today, в Україні знизилися ціни на молоду картоплю. 
 
  • Станом на 8 серпня 2022 року середня вартість картоплі в супермаркетах становить 14,40 грн/кг. Це на 9,91 грн/кг дешевше, ніж останнього тижня липня. 
  • У супермаркетах вартість коливається від 11,9 грн до 17, 5 грн/кг. Нагадаємо, що у червні, коли тільки розпочався сезон картоплі, кілограм овочу коштував 43,98 грн. Вже у липні цінник опустився до 24,31 грн/кг.
  • Морква і буряк дешевшають за картоплею. Якщо у липні кілограм молодої моркви у супермаркетах у середньому коштував 32,50 грн, то у серпні – 27,90 грн. . 
  • Щодо цін на буряки, то ціни в серпні впали майже вдвічі - з 30,96 грн/кг до 18,72 грн/кг.
  • Ціни на капусту також поступово знижуються. У серпні молода капуста подешевшала з 38,31 до 27,90 грн/кг. 
 
Источник:   Today
 Тэги:  цена, картофель, украина
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