08.08.2022 16:59 Дмитрий Колоней
Різко змінив ціну популярний продукт: дізнайтеся наскільки
Змінилася вартість овочів у супермаркетах
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Today, в Україні знизилися ціни на молоду картоплю.
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Станом на 8 серпня 2022 року середня вартість картоплі в супермаркетах становить 14,40 грн/кг. Це на 9,91 грн/кг дешевше, ніж останнього тижня липня.
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У супермаркетах вартість коливається від 11,9 грн до 17, 5 грн/кг. Нагадаємо, що у червні, коли тільки розпочався сезон картоплі, кілограм овочу коштував 43,98 грн. Вже у липні цінник опустився до 24,31 грн/кг.
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Морква і буряк дешевшають за картоплею. Якщо у липні кілограм молодої моркви у супермаркетах у середньому коштував 32,50 грн, то у серпні – 27,90 грн. .
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Щодо цін на буряки, то ціни в серпні впали майже вдвічі - з 30,96 грн/кг до 18,72 грн/кг.
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Ціни на капусту також поступово знижуються. У серпні молода капуста подешевшала з 38,31 до 27,90 грн/кг.
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