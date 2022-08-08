08.08.2022 17:35 Віталій Хінєвіч

«Целенаправленно происходят обстрелы ТЭЦ российским агрессором»,- Ігор Терехов розповів про ситуацію у Харкові

Окупанти продовжують обстрілювати місто Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на заяву Ігоря Терехова в ефірі національного телемарафону.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російський агресор продовжує обстрілювати місто.

«Был очень тревожный вечер, ночь. Был обстрел одной из центральных частей города. Утром подвергся обстрелу Шевченковский район Харькова. Есть погибший житель города, ранения получил один человек. Также обстрелы не прекращались в выходные дни»,- повідомив Ігор Терехов.

Крім цього, Ігор Терехов зазначив, що окупанти обстрілюють ТЕЦ, щоб ускладнити опалювальний сезон у Харкові.

«Целенаправленно происходят обстрелы российским агрессором ТЭЦ в городе. Это говорит о том, что агрессоры с ожесточением палят по нашим ТЭЦам, чтобы мы не смогли стабильно пройти отопительный сезон. Есть значительные повреждения теплоелектроцентралей, мы работает над их устранением»,- розповів Ігор Терехов.