    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Українського рису цьогоріч не буде
28.07.2022  19:23   Дмитрий Колоней

Українського рису цьогоріч не буде

Про це заявив Кілійський міський голова В'ячеслав Чернявський.

В цьому році не буде українського рису
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Бессарабія INFORM, за словами Кілійського міського голови В'ячеслава Чернявського, на тимчасово окупованій території Херсонської області залишились землі, на яких традиційно вирощували рис. А виробники Кілійської громади (Одеська обл.) цього року відмовилися від вирощування культури.
 
«Посівна, яка проходила навесні, припала на період, коли у фермерів було дуже багато сумнівів. Рис — дуже дорога культура, під неї аграрії часто беруть спеціальні кредити. І, побоюючись залишитися без урожаю і з великими заборгованостями через високу ймовірність знищення полів або неможливість доведення процесу зростання до кінця, фермери відмовилися ризикувати і засадили мінімальну кількість площі, щоб отримати насіння на наступний рік», — пояснив він.
 
Технологія вирощування рису складна - від самого початку і майже до збирання рис має постійно знаходитися під кулею води. Впродовж сезону у спеціальних чеках фермери то підвищують, то понижують рівень. Водночас, якщо є хоча б невелике відхилення від норми, урожай може загинути.
 
«На жаль, українського рису цьогоріч не буде», — констатував В'ячеслав Чернявський
 
Також він додав, що землі, де мали рости рис, не простоюють. Їх засіяли іншими культурами, які провокують менші витрати.
 
Источник:   Бессарабія INFORM
 Тэги:  рис, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.09 Суспільство Полезная программа: как выбрать самый полезный рис? 23.06 Економіка та промисловість На Харьковщине дорожает гречка, а стоимость риса по Украине падает 14.03 Економіка та промисловість В апреле подорожают гречка и сахар – производители
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 