28.07.2022 19:23 Дмитрий Колоней

Українського рису цьогоріч не буде

Про це заявив Кілійський міський голова В'ячеслав Чернявський.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Бессарабія INFORM, за словами Кілійського міського голови В'ячеслава Чернявського, на тимчасово окупованій території Херсонської області залишились землі, на яких традиційно вирощували рис. А виробники Кілійської громади (Одеська обл.) цього року відмовилися від вирощування культури.

«Посівна, яка проходила навесні, припала на період, коли у фермерів було дуже багато сумнівів. Рис — дуже дорога культура, під неї аграрії часто беруть спеціальні кредити. І, побоюючись залишитися без урожаю і з великими заборгованостями через високу ймовірність знищення полів або неможливість доведення процесу зростання до кінця, фермери відмовилися ризикувати і засадили мінімальну кількість площі, щоб отримати насіння на наступний рік», — пояснив він.

Технологія вирощування рису складна - від самого початку і майже до збирання рис має постійно знаходитися під кулею води. Впродовж сезону у спеціальних чеках фермери то підвищують, то понижують рівень. Водночас, якщо є хоча б невелике відхилення від норми, урожай може загинути.

«На жаль, українського рису цьогоріч не буде», — констатував В'ячеслав Чернявський

Також він додав, що землі, де мали рости рис, не простоюють. Їх засіяли іншими культурами, які провокують менші витрати.