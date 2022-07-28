28.07.2022 19:34 Василь Голосний

У Харкові створюють армію відновлення міста (фото)

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо створення волонтерської ініціативи «Харківська армія відновлення» був підписаний сьогодні, 28 липня, між Харківською міською радою та низкою громадських організацій.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У підписанні взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов та керівники громадських та благодійних організацій: «Добробат - добровольчий будівельний батальйон», «Благодійний фонд «Відбудуємо Харків» - Волонтерська ініціатива «Відбудуємо Харків разом», «Ротарі клуб Харків Нью Левел».

Ігор Терехов подякував волонтерам за допомогу, яку з початку війни вони надають комунальним службам, бійцям тероборони, військовим та всім жителям міста Харкова.

«Я безмежно вдячний волонтерам, які разом з нами розбирають завали, евакуюють людей із небезпечних районів, допомагають продуктами харчування, готують та розвозять їжу, купують нашим захисникам бронежилети, автомобілі. Знаково, що ми підписуємо цей меморандум у День Української Державності. Попереду на нас чекає дуже багато роботи. Нам треба перемогти агресора, відстояти Харків. Я впевнений, що не за горами той день, коли ми разом почнемо відбудовувати наше місто. Після перемоги воно стане ще гарнішим і комфортнішим», - підкреслив Ігор Терехов.

Своєю чергою керівник БО «Благодійний фонд «Відбудуємо Харків» - Волонтерська ініціатива «Відбудуємо Харків разом» Станіслав Бочарніков зазначив, що з початку війни на вулиці міста виходять сотні харків'ян, серед яких - жінки, діти, люди похилого віку. Кожен з них робить свій внесок у ліквідацію наслідків російської агресії. Однак, якщо об'єднати зусилля всіх харків'ян, це можна буде зробити набагато швидше.

«Ми зібралися тут, щоби акумулювати силу харків'ян, створити армію відновлення. Без цього місто не вистоє. Наша сила - у наших діях!» - наголосив Станіслав Бочарніков.

Зазначимо, що проєкт «Харківська армія відновлення» створений для допомоги бійцям Збройних Сил України та територіальної оборони в облаштуванні блокпостів, а також комунальним службам та підрозділам ДСНС - у розбиранні завалів, прибиранні сміття, ремонті будинків та майданчиків. Також серед основних напрямів проєкту - пошук фондів для надання Харкову допомоги, зокрема, гуманітарної.

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