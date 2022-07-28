28.07.2022 18:31 Дмитрий Колоней

Реформа децентрализации даст мощный импульс развитию местного самоуправления, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов, в ефірі національного телемарафону заявив,що реформа децентралізації, надала місту більше повноважень та фінансових ресурсів. У мирний час це дозволило Харкову ефективно розвиватися, а зараз оперативно ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.

«Российские оккупанты с ожесточенностью обстреливают Харьков. Сегодняшние ночь и день не исключение. У нас постоянно происходят разрушения. Но, несмотря на всю сложность, мы можем убирать завалы, готовиться к отопительному сезону. Это все позволила децентрализация. И я уверен, что после того, как мы победим и отстоим независимость Украины, реформа децентрализации продолжится. Это даст мощный импульс развитию местного самоуправления. Сильные громады - сильное государство!» - наголосив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що завдяки проведеній реформі Харків має ресурси для підтримки мешканців. Зокрема, найважчий час муніципальний транспорт доставляв харків'янам гуманітарну допомогу, а зараз безкоштовно здійснює перевезення пасажирів.