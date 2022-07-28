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28.07.2022  18:31   Дмитрий Колоней

Реформа децентрализации даст мощный импульс развитию местного самоуправления, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов, в ефірі національного телемарафону заявив,що реформа децентралізації, надала місту більше повноважень та фінансових ресурсів. У мирний час це дозволило Харкову ефективно розвиватися, а зараз оперативно ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.
 
«Российские оккупанты с ожесточенностью обстреливают Харьков. Сегодняшние ночь и день не исключение. У нас постоянно происходят разрушения. Но, несмотря на всю сложность, мы можем убирать завалы, готовиться к отопительному сезону. Это все позволила децентрализация. И я уверен, что после того, как мы победим и отстоим независимость Украины, реформа децентрализации продолжится. Это даст  мощный импульс развитию местного самоуправления. Сильные громады - сильное государство!» - наголосив Ігор Терехов. 
 
Також мер зазначив, що завдяки проведеній реформі Харків має ресурси для підтримки мешканців. Зокрема, найважчий час муніципальний транспорт доставляв харків'янам гуманітарну допомогу, а зараз безкоштовно здійснює перевезення пасажирів.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, реформа децентрализации, харьков
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