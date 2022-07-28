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28.07.2022  18:10   Віталій Хінєвіч

У населений пункт Харківської області повернули газопостачання

Фахівці виконують ремонтні роботи, незважаючи на небезпеку.

Газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на "Харківгаз".
 
Повідомляється, що співробітники "Харківгазу" відновили зруйновану ворожими снарядами мережу газопостачання для одного із сіл Барвінківської громади.
 
«Кілька місяців поспіль Барвінківська громада Ізюмського району зазнає масштабних обстрілів та руйнувань з боку окупантів. Під зливою снарядів житлові будинки, об’єкти інфраструктури. Пошкоджена будівля Барвінківської дільниці АТ «Харківгаз».
 
Попри небезпеку, газовикам вдалось повністю відновити зруйнований рашистами розподільний газопровід, що забезпечує газом один з населених пунктів громади. Люди отримали довгоочікуваний енергоресурс.
 
Ціною неймовірних зусиль було прокладено нові ділянки газопроводу на заміну знищеному газогону. Роботи довелось виконувати як на суші, так і у воді»,- зазанчили в "Харківгаз".
 
Нагадаємо, харківські комунальники відновлюють пошкоджені вибухами мережі водопостачання.
 
Источник:   Харківгаз
 Тэги:  газ, жкх, харьков
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