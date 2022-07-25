25.07.2022 14:43 Дмитрий Колоней

Окупанти піддають тортурам українців, крадуть зерно та намагають укріпити захоплене місто

Про це інформує військова розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР Міноборони України, загарбники в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону «Моноліт Плюс». Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей.

Окупантами планується використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.

Також в тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора встановлено перебування вантажного потягу противника. В його складі – 8 вантажних критих вагонів з надписом «агро-фрегат». Вагони завантажуються зерновими культурами. В подальшому їх планують незаконно вивезти на територію РФ.

Будівля, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, використовується для утримання затриманих українських громадян. Є свідчення, що до затриманих застосовуються тортури.